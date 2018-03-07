В Мариуполе судят пенсионерку, которая изувечила трехмесячного щенка (ВИДЕО)

07.03.2018 20:00

В Приморском суде Мариуполя судят пенсионерку за жестокое избиение щенка.

Об этом сообщает ТВ-7.

75-летняя жительница поселка Мангуш избила палкой соседского трехмесячного щенка хаски за то, что тот украл у нее более 70 кур.

“Собака была без намордника. Я не могла позволить, чтобы она меня укусила”, - заявила пенсионерка.

Хозяйка избитой собаки обратилась в полицию с заявлением. У пострадавшего животного выбиты зубы, резаные раны. В результате побоев щенку пришлось ампутировать лапу.

Чтобы принять окончательное решение, судьям пришлось заседать 8 раз. За жестокое обращение с животными ей грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев.

Источник: https://www.0629.com.ua