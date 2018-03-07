В ОРДО сообщили, как накажут представителя ОБСЕ за ДТП в Донецке

07.03.2018 21:45

Представитель миссии ОБСЕ, являющийся гражданином США сегодня стал участником ДТП в оккупированном Донецке.

В пресс-службе «МВД ДНР» сообщили: «Сегодня, 7 марта, в Калининском районе Донецка сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали очередное ДТП с участием наблюдателя миссии ОБСЕ».

Боевики отметили, что авария произошла на автомобильной стоянке. Сотрудник СММ, управляя транспортным средством, повредил одну из припаркованных машин. Водитель пострадавшего авто в момент происшествия находился дома.

В «МВД» добавили: «За совершение ДТП наблюдатель миссии ОБСЕ будет привлечен к ответственности по ст. 124 КоАП ДНР».

В то же время, в ОБСЕ пока не прокомментировали данный инцидент.

Источник: https://donpress.com