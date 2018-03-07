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В полной боевой готовности: в АТО ждут провокации боевиков
На Донбассе на линии соприкосновения снова не наблюдалось полного прекращения огня – наши военные готовы в любой момент дать отпор
Сегодня, 6 марта, пророссийские наемники продолжали нарушать “перемирие”. Всего с начала суток был зафиксирован один обстрел укреплений украинских защитников – на Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по опорным пунктам сил АТО в районе населенного пункта Луганское.
К счастью, в результате обстрела никто не пострадал.
“Ситуация находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Военнослужащие наших подразделений продолжают пристально следить за изменением обстановки во вражеском стане и находятся в полной готовности адекватно действовать, если противник предпримет вооруженные провокации”, – говорится в сообщении штаба АТО.
Как сообщалось ранее, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар считает,что Россия намерена устроить провокацию на Донбассе после окончания чемпионата мира по футболу, с целью открыто ввести войска под вывеской миротворческой миссии.
6 марта “представительство ДНР” в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня и разграничения сторон на Донбассе распространило информацию о мощном взрыве на линии соприкосновения. Боевики заявили, что инцидент произошел в районе населенного пункта Марьинка, который находится под контролем Украины. Взрыв якобы прогремел на расстоянии около 800 метром от линии соприкосновения. Также сообщается, что через 20 минут после взрыва через эту территорию якобы пролетел украинский вертолет.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, провокация, АТО, боевики
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- В полной боевой готовности: в АТО ждут провокации боевиков10:12
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