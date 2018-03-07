Задолженность по зарплатам в Донецкой области увеличилась

07.03.2018 19:12

В Донецкой области зафиксировали рост задолженности по зарплатам, которая на 1 февраля 2018 года составила 509,1 млн грн, передает MRPL. CITY.



В эту статистику также вошли предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность. В течение января 2018 года сумма долга по зарплате увеличилась на 55,7 млн грн, или на 12,3%.



Большая часть долгов относится к промышленным предприятиям, в течение января они увеличились на 21,7%, и на 1 февраля 2018 года составили 414,8 млн грн, или 92,3% задолженности экономически активных предприятий всех видов деятельности. Из них 122,7 млн грн не выплачено работникам угольной промышленности. Самой большой оставалась задолженность по выплате заработной платы работникам предприятий машиностроения: на 1 февраля 2018 года — 185,2 млн грн.

Источник: http://zi.dn.ua