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Архив - Донецкая область

Захарченко ответил Волкеру: «ДНР не позволит себя уничтожить»

07.03.2018 14:40
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Захарченко ответил Волкеру: «ДНР не позволит себя уничтожить»

ОРДО не позволит уничтожить свою «государственность», несмотря на такое желание спецпредставителя госдепа США Курта Волкера.

Главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил: «Мы готовы к любым событиям, желание Волкера — это лично его желание. Этого не получится. ДНР не позволит себя уничтожить».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ДНР, Захарченко
 
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