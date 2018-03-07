Захарченко ответил Волкеру: «ДНР не позволит себя уничтожить»

07.03.2018 14:40

ОРДО не позволит уничтожить свою «государственность», несмотря на такое желание спецпредставителя госдепа США Курта Волкера.

Главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил: «Мы готовы к любым событиям, желание Волкера — это лично его желание. Этого не получится. ДНР не позволит себя уничтожить».

Источник: https://donpress.com