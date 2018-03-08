Кремль не уверен в своих позициях на Донбассе - Путин начал "аккуратно" сдавать "Новороссию"

08.03.2018 09:30

Путин прекрасно понимает, что позиции РФ по Украине слабы, поэтому в Кремле дали аккуратный старт для диалога по разрешению кровопролитного конфликта на Донбассе, развязанного четыре года назад Россией. Теперь страна-агрессор уже не так категорична в вопросе размещения на востоке Украины "голубых касок", передает "Диалог.UA".

По новой версии Путина, как пишет в своем блоге на "Обозревателе" Александр Верум, миротворцы – это обычная вооруженная охрана для членов ОБСЕ. "Голубые каски" должны располагаться по большей части на линии разграничения, иметь при себе легкое стрелковое оружие.

По словам блогера, уже сам факт того, что Путин озвучил такое предложение, говорит об оптимистических подвижках в этом вопросе, тем более что Европа и США готовы всячески способствовать урегулированию ситуации в оккупированном Донбассе.

"Теперь стало окончательно ясно, кажется, сейчас Россия уже не чувствует себя так уверенно на своих позициях по Украине, и ею был дан аккуратный старт для диалога. Теперь главное - найти точки соприкосновения и суметь правильно договориться", - подчеркнул Верум.