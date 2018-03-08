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Не хочешь? - Заставим! На Донбассе переселенцам продолжают навязывать необязательные платные услуги в "Ощадбанке"
На Донбассе сотрудники «Ощадбанка» продолжают навязывать переселенцам платные услуги при прохождении процедуры физической идентификации. Об этом сообщается в дайджесте БФ «Право на захист», информирует Вчасно.
Также правозащитники зафиксировали в Покровске Донецкой области случай нарушения процедуры верификации переселенцев: проверке подвергся человек из числа ВПЛ, для которого верификация была отменена в соответствии с постановлением №689 Кабмина.
Напомним, согласно с данным постановлением, проверки были отменены для: ВПЛ, работающих в органах государственной власти или органах местного самоуправления, военнослужащих из числа внутренне перемещенных лиц, переселенцы, по которым в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах есть информация, что они проходили физическую идентификацию в «Ощадбанке».
Отмечается, что в Донецкой области улучшилась ситуация с предоставлением адресной помощи ВПЛ — комиссия утвердила выплату семи переселенцам, которые переместились в границах одного населенного пункта на основании актов о повреждении жилья в Авдеевке. Подобная практика будет введена и в Красногоровке.
Теги: Донбасс, Ощадбанк, услуги, переселенцы
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