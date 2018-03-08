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Пенсионеров-переселенцев могут лишь выплат, если...
Пенсионерам-переселенцам, как и прежде, могут быть приостановлены выплаты, если они больше 60 дней не пребывают на подконтрольной украинским властям территории. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.
По словам Ревы, пенсионеры из ОРДЛО могут отсутствовать на подконтрольной территории не более 60 дней, а в случае нарушения этой нормы закона выплата пенсии может быть заморожена. «Дело в том, что нет правила «58 дней». Есть норма закона о статусе внутренне перемещенных лиц, где написано, что такой статус лицо может потерять, если оно больше 60 дней не находится на подконтрольной Украине территории, а в отдельных случаях – 90 дней. Поэтому для того, чтобы люди не теряли этот статус, они должны придерживаться этой нормы закона», – заявил Рева.
По его словам, правило может быть отменено, если данная норма будет изменена в соответствующем законе. «Если в другом законе, о котором я сейчас говорю, эта норма будет изменена, тогда будет изменено именно это правило. Подобные изменения – это достаточно тонкая материя. Не от хорошей жизни вводились многие нормы, касающиеся неподконтрольных территорий Украины. Министерство социальной политики не было субъектом инициатив предыдущего закона, соответственно, оно не является субъектом, которое должно вносить предложения относительно изменений в этом законе», – констатировал министр.
Источник fdu.org
Теги: Донбасс, пенсионер, выплаты, переселенцы
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