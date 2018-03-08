Ситуация на блокпостах сегодня, 8 марта

08.03.2018 09:34

Информация от погранслужбы Украины

Сегодня утром на линии разграничения на въезд-выезд пограничники насчитали следующее количество автотранспорта:

Майорск в сторону Бахмута 30 авто, в Горловку 40.

Марьинка в сторону Курахово 20 авто, в Донецк 30.

Новотроицкое в сторону Мариуполя 30 авто, в Донецк 20.

Гнутово в сторону Мариуполя 25 авто, в Донецк 10.

Информация от очевидцев

КПВВ «Майорск»

Нет данных

КПВВ «Марьинка»

8.01 Марьинка подъехали с час назад ,были на спуске с моста. «ДНР» проехали быстро,пропускают живенько. В обе стороны,машин мало.Пеших тоже,одни автобусы.

КПВВ «Новотроицкое»

Нет данных

КПВВ «Гнутово»

Нет данных

Источник Знамя индустрии