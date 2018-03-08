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Архив - Донецкая область

Ситуация на блокпостах сегодня, 8 марта

08.03.2018 09:34
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Ситуация на блокпостах сегодня, 8 марта

Информация от погранслужбы Украины
Сегодня утром на линии разграничения на въезд-выезд пограничники насчитали следующее количество автотранспорта:
Майорск в сторону Бахмута 30 авто, в Горловку 40.
Марьинка в сторону Курахово 20 авто, в Донецк 30.
Новотроицкое в сторону Мариуполя 30 авто, в Донецк 20.
Гнутово в сторону Мариуполя 25 авто, в Донецк 10.
Информация от очевидцев
КПВВ «Майорск»
Нет данных
КПВВ «Марьинка»
8.01 Марьинка подъехали с час назад ,были на спуске с моста. «ДНР» проехали быстро,пропускают живенько. В обе стороны,машин мало.Пеших тоже,одни автобусы.
КПВВ «Новотроицкое»
Нет данных
КПВВ «Гнутово»
Нет данных

Источник Знамя индустрии



Теги: Донбасс, машины, очередь, КПВВ
 
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