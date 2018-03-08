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У Захарченко объяснили, почему в ОРДО не работает «Феникс»
Оккупационные «власти» ОРДО рассказали абонентам, почему они вынуждены мучиться с мобильной связью оператора «Феникс». Это они попытались объяснить пользователям соцсетей, передает donpress.com.
На 09:25 (вчера, 7 марта, — ред.) загрузка центрального узла MSC достигла 90% при пороге 95%. MSC, дабы не уйти в полный downlink, начал выбрасывать по 100 тыс. абонентов, пока не достиг нагрузки 50%», — говорится в сообщении.
После этого якобы узел перешел в «режим самотестирования», и лишь затем некие инженеры получили доступ к возможности восстановить связь. Вернуть ее частично смогли лишь к 13:20 — специалисты обещали 13,5 тыс. единовременных соединений, однако абоненты продолжили жаловаться на качество связи до самого вечера.
«#Донецк Шо б*** назвонились сеня после обеда со своего е***го хвеникса? То ли еще будет, руслядия вам еще и не такое организует, как и на такси сеня наездились», — ругались в соцсетях дончане.
«Одно радує сьогодні. Якщо „#Феникс связь для победы“, то тріндець ДНРії не загорами», — добавил другой автор.
«Та вы шо! У пеникс полная антенна появилась. Спасибо, мне уже нинада», — написал местный житель поздно вечером вчера, 7 марта.
Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, связь, мобильная связь, ДНР, ЛНР, Захарченко
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