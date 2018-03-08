- Ходаковский не исключает возможности наступления Вооруженных сил Украины с целью возврата всего Донбасса 22:31
- «Темная сила Донбасса всплывала в критические ситуации» – Алексей Панич22:13
- Жителям «ДНР» запретили общаться с ОБСЕ19:10
- Красный Крест отправил в Донбасс 11 грузовиков с 220 тонн гумпомощи 18:44
- В России на крупном предприятии "всплыло" украденное из оккупированного Донбасса оборудование16:59
- У Захарченко снова пропала мобильная связь: не работает даже "местный" оператор "Феникс"15:45
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта14:35
- В Донецке трамвай сошел с рельсов и въехал в жилой дом13:44
- Ликвидация "ДНР" и "ЛНР": в РФ сделали прогноз13:20
- Пенсионеров-переселенцев могут лишить выплат, если...13:14
У Захарченко снова пропала мобильная связь: не работает даже "местный" оператор "Феникс"
В подконтрольном боевикам "ДНР" городе Донецк сегодня, 8 марта, пропал сигнал "местного" оператора мобильной связи "Феникс". Об этом пишет российское издание "Комсомольская правда", передает apostrophe.ua.
На данный момент "министерство связи" "ДНР" никак не комментирует ситуацию. Вчера "ведомство" заявляло, что перебои в работе "Феникса" связаны с очень высокой нагрузкой на серверы и узлы связи оператора.
Напомним, в январе на оккупированном Донбассе пропала связь единственного украинского мобильного оператора Vodafone. Спустя некоторое время связь Vodafone была восстановлена на подконтрольной боевикам "ЛНР" территории, а на подконтрольной "ДНР" территории украинский мобильный оператор до сих пор "ловит" в очень ограниченных локациях. Поэтому жители ОРДО массово перешли на "Феникс".
Теги: Донецк, Донбасс, связь, Vodafone, мобильная связь, ДНР, ЛНР, боевики
- "Водафон" заявил о возобновлении связи на территории ЛНР
- ОБСЕ рассказала, когда заработает Vodafon в Донецке
- В «ДНР» заявили о запуске 4G-связи, не дотянув до 3G
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- В "Vodafone-Украина" объяснили, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске – первые подробности
- "Все на кладбище: Vodafone здесь ловит идеально!" - у Захарченко нашли новую точку, где ловит украинская связь. ВИДЕО
- Ходаковский не исключает возможности наступления Вооруженных сил Украины с целью возврата всего Донбасса 22:31
- «Темная сила Донбасса всплывала в критические ситуации» – Алексей Панич22:13
- Главарь «ЛНР» готов к переговорам с Киевом20:34
- Жителям «ДНР» запретили общаться с ОБСЕ19:10
- Красный Крест отправил в Донбасс 11 грузовиков с 220 тонн гумпомощи 18:44
- В России на крупном предприятии "всплыло" украденное из оккупированного Донбасса оборудование16:59
- У Захарченко снова пропала мобильная связь: не работает даже "местный" оператор "Феникс"15:45
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта14:35
- В Донецке трамвай сошел с рельсов и въехал в жилой дом13:44
- Ликвидация "ДНР" и "ЛНР": в РФ сделали прогноз13:20
- Ходаковский не исключает возможности наступления Вооруженных сил Украины с целью возврата всего Донбасса 22:31
- «Темная сила Донбасса всплывала в критические ситуации» – Алексей Панич22:13
- Американский разведчик вплотную подошел к границам России и Крыму21:49
- Дураки, что я могу сказать, идиоты: Ахеджакова сделала новое заявление по Украине21:24
- Люнгман озвучил, что МВФ ожидает от Украины20:59
- Главарь «ЛНР» готов к переговорам с Киевом20:34
- Повышение цен на электричество: Порошенко выступил с заявлением20:06
- Как снизить давление без лекарств и прожить до ста лет19:40
- Жителям «ДНР» запретили общаться с ОБСЕ19:10
- Красный Крест отправил в Донбасс 11 грузовиков с 220 тонн гумпомощи 18:44
- Как снизить давление без лекарств и прожить до ста лет19:40
- Названо неожиданное полезное свойство вина17:54
- Медики выяснили, в каком возрасте люди начинают стареть17:27
- СОВЕТ ЮРИСТА: Необходимо ли ребенку-переселенцу разрешение для выезда за границу?16:07
- Каждая мама должна это знать! Распечатайте и разместите эту информацию на видном месте14:13
- 8 Марта: что нельзя делать в праздник12:53
- 10 вещей, которые ни за что нельзя поднимать на улице10:25
- Врачи подсказали, как справиться с весенним авитаминозом21:15
- Ученые предупредили об опасности уборки в доме20:41
- 10 советов невероятной весны09:00
- "Сепаратисты, я буду мстить каждому из вас…" - житель оккупированного Дебальцево поразил Сеть заявлением о реальной ситуации на Донбассе
- Не хочешь? - Заставим! На Донбассе переселенцам продолжают навязывать необязательные платные услуги в "Ощадбанке"
- Пассажирка Lexus Зайцевой дала шокирующие показания
- Жители Донецка наперебой обвиняют окружение Захарченко во вранье: недавний указ главаря "ДНР" вызвал ненависть донетчан
- Начался бунт ветеранов АТО! Это уже не шутки. По всей стране восстали ветераны. ВИДЕО
- Пенсионеров-переселенцев могут лишить выплат, если...
- Дончане раскрыли тайну, где лучше всего ловит Vodafone
- “Либо на Донбасс вернется Украина, либо каменный век”, - Сазонов узнал о резком сокращении финансирования Кремлем Донбасса
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта
- Ветераны АТО: «Власть в Украине сменится, и нас посадят за убийства жителей Донбасса»