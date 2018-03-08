В центре Тореза прогремел взрыв

08.03.2018 07:42

Во временно оккупированном Торезе (Донецкая область) прогремел мощный взрыв. Об этом пишут местные жители в социальных сетях, сообщает ДонПресс.

По их данным, взрыв прогремел в центре города.

«#Торез 22:02д якийсь потужний вибух», — написал очевидец.

«Вот это шарахнуло только что», — сообщил другой автор.

«Не далеко от Дворца Юности», — уточняют пользователи.

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