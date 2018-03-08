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Архив - Донецкая область

В центре Тореза прогремел взрыв

08.03.2018 07:42
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В центре Тореза прогремел взрыв

Во временно оккупированном Торезе (Донецкая область) прогремел мощный взрыв. Об этом пишут местные жители в социальных сетях, сообщает ДонПресс.
По их данным, взрыв прогремел в центре города.
«#Торез 22:02д якийсь потужний вибух», — написал очевидец.
«Вот это шарахнуло только что», — сообщил другой автор.
«Не далеко от Дворца Юности», — уточняют пользователи.
Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.



Теги: Донбасс, Торез, взрыв, разрушения
 
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