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Архив - Донецкая область

В Донецке трамвай сошел с рельсов и въехал в жилой дом

08.03.2018 13:44
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В Донецке трамвай сошел с рельсов и въехал в жилой дом

Около площади Буденного в оккупированном Донецке сошел с рельсов трамвай. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
"Донецк. Вылетел трамвай людям в дом.Только что. Перед площадью Буденного", - сказано в сообщении.
Подробности происшествия отсутствуют. Информации о пострадавших нет.

Источник Трибун.



Теги: Донецк, Донбасс, трамвай, жилой дом
 
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