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Архив - Донецкая область

В оккупированной Макеевке кормят сладостями.... с поддона

08.03.2018 07:55
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В оккупированной Макеевке кормят сладостями.... с поддона

Пользователей интернета впечатлила фотография из супермаркета в оккупированной Макеевке Донецкой области, на которой запечатлено, что сладости выставлены прямо на поддоне, пишет Апостроф.
Соответствующий снимок размещен на странице Fashik Donetskiy в Twitter.
‏"Оккупированная РФ Макеевка. Супермаркет "Обжора". И так сожрут", - сказано в подписи к фото.
"Свиней нужно с пола кормить, поддоны - это излишество", Действительно, почему с лопаты есть можно, а с поддона - нельзя?", "Чистая эстетика русского мира!", "Хоть не с лопаты подают - и то приятно", "Лопаты не хватает, просто так есть им не удобно будет, не привычно", "Большая лопата, но почему без держака?", "А это не уценка?" - пишут в интернете.



Теги: Донбасс, Макеевка, супермаркет, лопата
 
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