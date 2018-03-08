В оккупированной Макеевке кормят сладостями.... с поддона

08.03.2018 07:55

Пользователей интернета впечатлила фотография из супермаркета в оккупированной Макеевке Донецкой области, на которой запечатлено, что сладости выставлены прямо на поддоне, пишет Апостроф.

Соответствующий снимок размещен на странице Fashik Donetskiy в Twitter.

‏"Оккупированная РФ Макеевка. Супермаркет "Обжора". И так сожрут", - сказано в подписи к фото.

"Свиней нужно с пола кормить, поддоны - это излишество", Действительно, почему с лопаты есть можно, а с поддона - нельзя?", "Чистая эстетика русского мира!", "Хоть не с лопаты подают - и то приятно", "Лопаты не хватает, просто так есть им не удобно будет, не привычно", "Большая лопата, но почему без держака?", "А это не уценка?" - пишут в интернете.