В России на крупном предприятии "всплыло" украденное из оккупированного Донбасса оборудование

08.03.2018 16:59

Различное оборудование, вывезенное россиянами из оккупированной части Донбасса, используется сегодня в России на предприятиях и в организациях. Об одном таком аппарате стало известно из сообщения, размещенного в Facebook в группе "Дебальцево online", передает "Диалог.UA".

Так, житель российского Брянска выразил свое возмущение тем, что установленный в ДК Брянского фосфоритного завода кофе-автомат считает в гривнах. При этом окошко, где высвечивается данное сообщение, старательно заклеили.

Таким образом, мародерская суть россиян продемонстрирована во всей красе, причем технику, вывезенную из Донбасса наемниками, не гнушаются покупать не только частные лица, но и крупные организации. Правда, как в случае с этим кофе-автоматом, "владельцы" не рискуют обращаться в авторизированный сервисный центр для перенастройки (в этом случае - смены валюты оплаты с гривны на рубли), так как авторизированные сервисные центры, согласно договорам с производителями техники, обязаны сообщать им о поступивших в ремонт приборах, нелегально ввезенных на территорию страны.