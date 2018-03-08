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Архив - Донецкая область

За сутки российско-оккупационные войска трижды нарушили перемирие на Донбассе: ранен воин ВСУ

08.03.2018 08:30
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За сутки российско-оккупационные войска трижды нарушили перемирие на Донбассе: ранен воин ВСУ

Полного прекращения режима тишины на Донбассе по прежнему нет. Российско-оккупационные войска продолжают провоцировать украинских защитников к боевым противостояниям, передает 62.ua.

Как сообщает пресс-центр Штаба АТО на Луганском направлении противник со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь вблизи Луганского, а из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Троицкого.

На Донецком направлении враг с временно оккупированной Старомихайловки обстрелял из стрелкового оружия наши позиции в районе Красногоровки.

В общем, за минувшие сутки, агрессор провел 3 прицельных обстрела опорных пунктов Вооруженных Сил Украины.

Вследствие вражеского огня ранения получил один украинский военнослужащий. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное. Он доставлен в военный мобильный госпиталь и ему предоставлен необходимый объем лекарственной помощи.



Теги: Россия, Донбасс, перемирие, АТО, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
 
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