Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Захарченко планирует оккупировать Донецкую область целиком

08.03.2018 10:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Захарченко планирует оккупировать Донецкую область целиком

Главарь «ДНР» Александр Захарченко рассчитывает на смену украинской власти и восстановление границ так называемой республики в пределах всей Донецкой области. Об этом он сообщил российским СМИ, комментируя перемирие и два условия для окончания вооруженного конфликта на Востоке Украины, передает Восточный фарватер.
По его мнению, для вступление в силу нового перемирия необходимо официально прекратить старое, которое было объявлено ранее.
Главарь боевиков насчитал примерно 15 перемирий, которые были объявлены ранее, но так и не начали действовать.
При этом российские СМИ принялись цитировать заявление Захарченко, всерьез рассчитывающего на смену украинской власти в Киеве и захват новых территорий Украины как основу для завершения войны.



Теги: Донбасс, Донецкая область, оккупация, ДНР, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх