Басурин прогнозирует «масштабное наступление ВСУ»

09.03.2018 17:52

Боевики ОРДО обвинили украинскую армию в развертывании тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» возле самой линии соприкосновения в зоне АТО.

«Замкомандующего оперативным командованием «ДНР» Эдуард Басурин сообщил: «Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения. В частности, нашей разведкой зафиксировано: 152-миллиметровые буксируемые гаубицы «Мста-Б» — пять единиц; 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня «Град» — четыре единицы».

Он уточнил, что вблизи линии соприкосновения выявлено 19 гаубиц калибром 122 миллиметра, 17 танков и четыре противотанковые пушки.

Источник: https://donpress.com