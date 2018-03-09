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Архив - Донецкая область

ГПСУ: Боевики «ДНР» пополняют свои ряды заключенными

09.03.2018 19:35
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ГПСУ: Боевики «ДНР» пополняют свои ряды заключенными

Боевики ОРДО в обмен на условную свободу вербуют в свои ряды граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы на оккупированных территориях Донецкой области.

Пресс-центр ГПСУ со ссылкой на показания гражданина Грузии, задержанного при въезде на подконтрольную Украине территорию отмечает: «Представители незаконных вооруженных формирований поставили мужчину перед фактом, что при перемещении из одного исправительного учреждения в другое его паспортные документы (как и многих других заключенных) было утеряны, поэтому лучший выход — стать одним из „гордых ополченцев“, на что мужчина ответил отказом, тогда как были и такие, которые соглашались в обмен на некую своеобразную свободу».

В ГПСУ добавили, что задержанный мужчина является гражданином Грузии и с февраля 2011 года содержался в местах лишения свободы. По словам задержанного, в 2013 году он был приговорен к 7 годам лишения свободы по ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Пограничники добавили: «Отсидеть срок спокойно в Макеевской колонии ему не удалось — мужчина рассказал, как в конце лета 2014-го проходил неоднократный обстрел Макеевской исправительной колонии, впоследствии же его перевели в колонию г. Торез, где на заключенных осуществлялось постоянное давление в вопросе пополнения рядов так называемой «ДНР».

Сейчас мужчина передан Нацполиции для проведения соответствующей проверки.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, заключенные, ДНР, боевики
 
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