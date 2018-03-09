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Архив - Донецкая область

Очередная взорванная машина в Донецке: на воздух взлетел джип

09.03.2018 17:11
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Очередная взорванная машина в Донецке: на воздух взлетел джип

Жители временно оккупированного Донецка сообщают о подрыве еще одного автомобиля — на улице Бахметьева обнаружен взорванный джип. Об этом пишут дончане в социальных сетях.

Это уже третий подобный случай за последние несколько дней. О факте самого взрыва дончане не сообщают — они пишут только о последствиях: на улице стоит искореженная взрывом машина.

Взрыв прогремел около 11:00 сегодня, 9 марта. При этом в результате инцидента есть погибший.

«Джип, наверное, внутри взорван — потому что наружно вроде целый, рядом труп лежал», — написал очевидец.

Орфография и стилистика автора полностью сохранены.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, взрыв
 
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