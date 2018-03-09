Ситуация на КПВВ: на «Майорске» небольшая очередь

09.03.2018 10:39

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, сегодня утром по данным Госпогранслужбы на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 10/10;

КПВВ «Марьинка» — 30/40;

КПВВ «Новотроицкое» — 40/30;

КПВВ «Гнутово» — 30/40.

В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 16,7 тысячи человек и 2,8 тысячи транспортных средств, а именно:

«Майорское» — 3985 человек и 640 транспортных средств;

«Марьинка» — 4745 человек и 1030 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 3136 человек и 755 транспортных средств;

«Гнутово» — 1525 человек и 466 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 3335 человек

Источник: https://donpress.com