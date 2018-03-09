Устали воевать: главарь “ЛНР” сделал Украине неожиданное предложение

09.03.2018 12:30

Главарь “ЛНР” Леонид Пасечник готов провести с украинскими властями переговоры о судьбе Донбасса

Об этом сообщает один из сепаратистских сайтов. Террористы утверждают, что Украина не хочет вести с ними переговоры.

“К сожалению, на сегодняшний день такой возможности нет, в общем-то, насколько я понимаю, и Киев не готов вести такой диалог”, – отметил главарь “ЛНР”.

По словам Пасечника, боевики сейчас могут договариваться с Украиной только в рамках Минских соглашений.

Он признался, что на данный момент сложно предсказывать будущее оккупированных территорий.

“Мы готовы к диалогу, мы за то, чтобы решать все конфликты за круглым столом. Любая война всегда заканчивается миром, и чем меньше потерь при движении к этому миру, я имею ввиду людских, каких-то материальных, разрушенных заводов, фабрик, жилых домов, школ, садиков и так далее, тем лучше”, – заявил главарь луганских боевиков.

Напомним, в “ДНР” говорят, что взятый в плен украинскими военными наемник из России не имеет никакого отношения к террористам. Россиянин Николай Покусаев не имеет отношения к боевым подразделениям террористов “ДНР”. Об этом сепаратистским СМИ заявил Эдуард Басурин.

“В ходе проверки представленных Николаем Покусаевым документов по линии “правоохранительных органов ДНР” появились подозрения в его преступной деятельности на территории Белгородской области России, связанной с сексуальным насилием, в том числе по отношению к несовершеннолетним”, – отметил он.

Басурин заявил, что Покусаев якобы отправился на Донбасс, чтобы скрыться от уголовного преследования. Он утверждает, что “ДНР” не стала заключать с россиянином контракт. По его словам, “военное командование ДНР” в последнее время на знало о местонахождении Покусаева.

Как сообщала Politeka, пропагандисты так называемой “ДНР” отметились новым нелепым фейком, который вызвал у пользователей соцсетей только смех. Так называемый “заместитель командующего оперативным командованием террористов “ДНР” Эдуард Басурин выдумал новую историю о “зверствах” “Правого сектора” под Донецком.

Террорист рассказал сепаратистским СМИ, что представители “Правого сектора” отбирают у людей сим-карты оператора боевиков “Феникс” или требуют за них выкуп.

Кроме того, он отличился нелепой историей о бабушке, которую украинские военные якобы заставили съесть газету во время поездки в автобусе.

Источник: Politeka