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Задержанного с оружием переговорщика центра освобождения пленных отправили в СИЗО Мариуполя
Руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого вчера, 8 марта, задержали на линии разграничения, находится в СИЗО в Мариуполе, передает MRPL.CITY.
По информации hromadskeradio.org, Владимира Рубана задержали вчера на линии разграничения на КПВВ правоохранители с большой партией оружия. Он перемещался с неподконтрольной территории.
В управлении Службы безопасности в Донецкой области представитель пресс-службы Александр Чернокожа уточнил: «Информации относительно места избрания Владимиру Рубану меры пресечения пока нет. Сейчас он находится в СИЗО в городе Мариуполе».
Основные факты о задержании переговорщика в Службе безопасности не сообщили. Пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская сказала, что «официальные комментарии будут на брифинге главы СБУ». Брифинг запланирован сегодня на 15:00.
Задержание Рубана подтвердил генеральный прокурор Юрий Луценко.
Теги: Донбасс, Мариуполь, оружие, задержание
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