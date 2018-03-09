Задержанного с оружием переговорщика центра освобождения пленных отправили в СИЗО Мариуполя

09.03.2018 14:41

Руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого вчера, 8 марта, задержали на линии разграничения, находится в СИЗО в Мариуполе, передает MRPL.CITY.

По информации hromadskeradio.org, Владимира Рубана задержали вчера на линии разграничения на КПВВ правоохранители с большой партией оружия. Он перемещался с неподконтрольной территории.

В управлении Службы безопасности в Донецкой области представитель пресс-службы Александр Чернокожа уточнил: «Информации относительно места избрания Владимиру Рубану меры пресечения пока нет. Сейчас он находится в СИЗО в городе Мариуполе».

Основные факты о задержании переговорщика в Службе безопасности не сообщили. Пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская сказала, что «официальные комментарии будут на брифинге главы СБУ». Брифинг запланирован сегодня на 15:00.

Задержание Рубана подтвердил генеральный прокурор Юрий Луценко.



