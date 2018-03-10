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АТО: Боевики продолжают обстрелы, один военный получил ранения
10 марта в зоне проведения АТО зафиксированы три обстрела со стороны НВФ, один украинский военный получил ранения. Об этом вечером в субботу сообщили в пресс-центре штаба АТО.
"Раненый военнослужащий доставлен в военно-медицинский госпиталь, ему оказана необходимая медицинская помощь", - сообщили в штабе.
На луганском направлении боевики из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по силам АТО в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое.
В Донецкой области из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны опорные пункты сил АТО возле Водяного.
Как известно, 2 марта в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта.
Представители ОРДЛО заявили, что поддерживают режим полной тишины, который должен был начаться с 00:00 5 марта.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
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