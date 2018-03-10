Мощный взрыв, в результате которого погибли люди, привел в панику Донецк

10.03.2018 07:45

Сегодня из сообщений сепаратистских СМИ стало известно, что в Донецке в пятницу, 9 марта произошло чрезвычайное происшествие. Как информирует replyua.net, по предварительной информации взорвалась граната.

В результате взрыва погибли два человека, мужчина и женщина. Также из-за взрыва еще четыре человека получили ранения. По имеющейся информации инцидент произошел в Кировском районе Донецка.

В свою очередь в сообществе «Это Текстильщик, детка! [Кировский район] Донецк» в одной из социальных сетей жители Донецка написали, что на дороге взорвался внедорожник. Кроме того, очевидцы якобы видели рядом с местом происшествия мужчину с гранатой.

«Есть информация о взрыве автомобиля «Мерседес» возле Южного автовокзала, там двое погибших и четверо пострадавших. Еще, говорят, взрыв на улице Бахметьева 6-б, возле кафе "СССР" на Текстильщике», - пишут дончане.Также в соцсетях рассказывают: «Какой-то мужик себя взорвал гранатой. И сколками зацепил гражданский бус «Мерседес». Как и почему - неизвестно, вроде от кого-то убегал»,