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Архив - Донецкая область

На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, еще один был ранен – штаб АТО

10.03.2018 07:59
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На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, еще один был ранен – штаб АТО

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный погиб, еще один получил ранения. Об этом утром 10 марта сообщил пресс-центр штаба АТО, передает gordonua.com.

Согласно сводке, на луганском направлении из стрелкового оружия велся огонь по украинским позициям возле Станицы Луганской.

На донецком направлении сепаратисты проводили обстрелы возле Авдеевки и Водяного, говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, сепаратисты, АТО, потери, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
 
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