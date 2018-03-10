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Архив - Донецкая область

Стало известно, какие травмы получили жертвы вчерашнего взрыва в Донецке

10.03.2018 13:29
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Стало известно, какие травмы получили жертвы вчерашнего взрыва в Донецке

Шестеро людей, пострадавших вчера при взрыве в Кировском районе оккупированного Донецка находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает donpress.com.

Директор «Республиканского травматологического центра» Александр Кравченко отметил: «Общее состояние всех пострадавших удовлетворительно».

Также, он уточнил, что пятеро получили травмы глаз. Пострадавшие прооперированы, они находятся на стационарном лечении в глазном отделении центра.

Шестому пострадавшему назначили амбулаторное лечение.



Теги: Донецк, Донбасс, травмы, лечение, жертвы, больница, взрывы
 
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