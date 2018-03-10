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Стратегический беспилотник США провел очередную разведку на Донбассе
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B в пятницу совершил очередной многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, передает dnews.dn.ua.
По их информации, американский дальний беспилотник с бортовым номером 05-2024, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, в течение всего дня курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения на Донбассе, не пересекая ее. Разведчик осуществлял полет на высоте около 15,8 тыс. метров и скорости 565 км в час.
С учетом возможностей ведения разведки беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией «ДНР» и «ЛНР», а также большой частью территории приграничных областей России.
Он несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент разведчик находился над Новопсковским районом Луганской области Украины.
В настоящее время он возвращается на базу в Италии, совершая полет в воздушном пространстве Румынии.
Тяжелый американский беспилотник утром вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями до Донецкой области.
Согласно открытым источникам, RQ-4A Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 200 км на территории противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. метров.
Стоимость стратегического беспилотника RQ-4A Global Hawk оценивается в $140 млн, а час его полета обходится $31 тыс.
Этот беспилотник регулярно используется для проведения разведки вблизи территорией ДНР и ЛНР, а также побережья Крыма и Краснодарского края. Только с начала марта он осуществил не менее пяти таких полетов.
Теги: США, Донбасс, Российская Федерация, разведка, беспилотник, ДНР, ЛНР
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