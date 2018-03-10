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Стрелков в бешенстве: Россия готовит Донбасс к возвращению Украине
Всем россиянам, находящимся в боевых подразделениях 1 АК ("ДНР") на передовой и поблизости, приказано сдать российские паспорта. Тех, кто отказывается - немедленно увольняют.
Об этом на своей странице в соцсети сообщил бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).
По его словам, информация получена от источника, не вызывающего сомнений.
"Версий тут может быть очень немного - идиотизм или вредительство. Или то и другое - "в одном флаконе" (что наиболее вероятно).
Можно практически не сомневаться, что данное"военное мероприятие" производится с прицелом на сдачу Донбасса украм. Те ,ко будет выдавлен из "корпусов" - они покинут территорию, те кто сдаст паспорта - окажутся, по факту, "вне закона". И при наступлении противника наши дебилы рассчитывают, что раз среди погибших и пленных россиян "не будет", - то и претензий со стороны "партнеров" к РФ не возникнет. Идиотизм абсолютный, но для замшелых недо-мозгов нашей власти (которая привыкла прятаться под одеялом в надежде, что раз она никого не видит - то не видят и ее) - вполне привычный", - сказано в сообщении.
Источник Трибун
Теги: Украина, Россия, Донбасс, возвращение, Стрелков
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- Тымчук: Российский Генштаб предписал боевикам на период выборов президента РФ ограничить огневые удары по Украине13:52
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