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У Захарченко «Министр связи ДНР»: Абоненты «Феникс» перейдут на российскую нумерацию
10.03.2018 11:12
Оккупационная «власть» ОРДО переведет абонентов «республиканского» мобильного оператора «Феникс» на российскую нумерацию, сообщает donpress.com.
«Министр связи ДНР» Виктор Яценко отметил: «Александр Захарченко на 99% решил вопрос с присвоением нам кода «+7». Это большой важный процесс для ДНР в плане интеграции с РФ.
И мы сейчас стоим перед вопросом — нам нужно формировать коммутацию не на «+38», а переписать все необходимое оборудование, чтобы у абонентов «Феникс» было «+7».
Теги: Донбасс, Российская Федерация, связь, мобильная связь, ДНР, Захарченко
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