В «ДНР» собрались вернуть Vodafone

10.03.2018 17:55

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко в интервью местному интернет-ресурсу заявил, что хочет вернуть работу «Vodafone» (МТС) к уровню 2014 года.

«Мы хотим вернуться к статусу работы оператора на нашей территории к тому уровню, который был до 2014 года. До этого года здесь был некий макрорегион. И ядро сети на весь Донбасс было в Донецке, к нему подключались Мариуполь и Луганск. И основная коммутационная составляющая была здесь, которая позволяла бы нам, в случае обрывов магистральных линий, работать автономно. Также была бы возможность дозваниваться нашим гражданам на экстренные службы. Возможно, при порыве звонки не проходили бы в Украину, но коммутация звонков между абонентами республики, а также звонки на экстренные службы совершались бы», – сказал он.

По его мнению, компания «Vodafone» должна возобновить во всех пунктах наличие техподдержки. «Со своей стороны, мы готовы сделать все, чтобы оператор работал. И после определенных согласований, возможно на следующей встрече в Минске, Никита Бородин (заместитель Яценко –прим.) поедет уже с конкретными предложениями, с нашим видением дорожной карты по восстановлению в полном объеме оператора "Vodafone"», – отметил он.

Также он заявил, что получено «понимание со стороны "Vodafone" по поводу ряда вопросов».

Источник Донецкие новости.