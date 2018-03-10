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В зоне АТО ликвидировали боевика «Гомера» из «Оплота»
10.03.2018 17:32
В зоне АТО в результате боевых действий был ликвидирован боевик из НВФ «Оплот» Гомершмидт Антон Викторович, более известный по позывному «Гомер», сообщает donpress.com.
Украинский блогер Necro Mancer на своей странице в соцсети отмечает, что «Гомер» был родом из Новобахмутовки, где родился 27/02/91.
В социальных сетях близкие боевика сообщают, что его ликвидировали 18/12/17.
Данные о «Гомере» есть в базе сайта «Миротворец».
Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, АТО, ВСУ
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