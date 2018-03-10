Захарченко "все порешал" c Кремлем: в "ДНР" абонентов "Феникса" переводят на российскую нумерацию - что известно

10.03.2018 13:10

Оккупированный Донецк без связи МТС живет с 11 января. Террористы продолжают уверять, что именно украинская сторона препятствует возобновлению работы Vodafone в ОРДО, и, пользуясь случаем, "проталкивают" местного оператора боевиков "Феникс". Днями стало известно, что боевики собираются перевести "Феникс" на российскую нумерацию, передает "Диалог.UA".

Фейковый "министр связи" донецких террористов Виктор Яценко заявил, что якобы этот вопрос с "кураторами" "ДНР" из РФ уже решил главарь боевиков Александр Захарченко. "Александр Захарченко на 99% решил вопрос с присвоением нам кода "+7". Это большой важный процесс для ДНР в плане интеграции с РФ. И мы сейчас стоим перед вопросом - нам нужно формировать коммутацию не на "+38", а переписать все необходимое оборудование, чтобы у абонентов "Феникс" было "+7"", – заявил пособник оккупантов.

Напомним, террористы "ДНР" на отключении МТС в ОРДО зарабатывают фантастические суммы. Ранее сообщалось, что мобильный оператор донецких террористов не пользуется у дончан популярностью, поэтому они ищут новые точки дозвона на МТС на оккупированной территории.