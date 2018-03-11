Академик предложил способ быстрого решения ситуации на Донбассе

11.03.2018 11:19

Бывший народный депутат, экс-руководитель Института национальной памяти и академик НАН Украины Игорь Юхновский предложил разделить Донецкую и Луганскую области на самоуправляющиеся административные единицы, которые будут жить за счет собственных доходов.

Соответствующее мнение он выразил в интервью изданию «Мир», подчеркнув, что именно это поможет быстро решить ситуацию на Донбассе, где часть территории оккупирована российско-террористическими войсками, onlineua.

«Мы написали новую Конституцию.Там есть часть и о местном самоуправлении. Должны быть самоуправляющиеся единицы государства, которые живут за счет собственных доходов. Если смотреть на Донбасс и на Луганщину, то это территории, где часть принадлежит Украине, а часть — нашим врагам. Хорошо. Но, повторю, все они должны быть разделены на самоуправляющиеся административные единицы. Тогда, я вас уверяю, все эти вопросы очень быстро решатся», — подчеркнул Юхновский.

Академик объяснил, что самоуправляющиеся единицы являются самодостаточными, однако должны обязательно следить за образованием.

«В Украине вводится обязательная двенадцатилетняя украинская школа, которую должен закончить каждый ребенок Украины, независимо от воли ее родителей. Но эти школы должны быть хорошо обустроены. Я вас уверяю, — каждая семья отправит своих детей в хорошую школу», — отметил Юхновский.

При этом он не исключил, что вначале представители «ДНР» и «ЛНР» будут враждебно относиться к государству.

Отвечая на вопрос, когда стоит реализовать идею, экс-нардеп сказал: «Честно говоря, я уже поделил бы эти территории на общины, на районы и на города, которые должны быть самоуправляющимися и самодостаточными. Безусловно, самая главная проблема — это то, что они будут выступать против украинской школы, они захотят иметь русскую школу. Но украинская школа должна быть и она должна быть блестящей».

Источник: https://from-ua.com