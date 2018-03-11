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Боевики продолжают срывать перемирие: ранен боец ВСУ
11.03.2018 11:52
В течение минувших суток боевики совершили пять обстрелов позиций ВСУ в результате чего один украинский военный ранен.
Отмечается, что на Луганском направлении оккупанты из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по нашим позициям в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое. Кроме этого, минометы 82 калибра враг применил неподалеку Катериновки.
В Донецкой области боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты вблизи Водяного. Также из 82 мм минометов и гранатометов враг вел огонь по защитникам Богдановки.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, перемирие, боевики, ВСУ
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