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Боевики продолжают стягивать военную технику в зоне АТО
11.03.2018 19:40
Боевики «ЛДНР» в нарушение Минских договоренностей продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение на оккупированной территории.
Украинская сторона в СЦКК сообщает: «В частности, наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было обнаружено 15 единиц буксируемой артиллерии различного калибра в районе населенного пункта Бугаевка Луганской области зафиксированы свежие следы тяжелых грузовиков на обоих полосах движения автодороги, ведущей к границе с РФ. Следует отметить, что Международных пунктов пропуска на данном участке дороги нет».
Также, на основе данных воздушного наблюдения СММ ОБСЕ боевики продолжают оборудовать свои фортификационные сооружения на территории ОРДЛО.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, АТО, боевики, военная техника
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