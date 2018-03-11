Под обстрелом опять оказался Южнодонбасский водопровод

11.03.2018 21:00

Сегодня ночью насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода снова оказалась в зоне обстрелов. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса».

Известно, что в результате боевых действий поврежден трансформатор 35 кВ ввода №1.



В компании отметили, что в настоящее время электроснабжение насосной станции осуществляется от ввода №2 без резерва.

Напомним, в начале марта на ЮДВ произошла авария, резервное водохранилище не подавало воду городам Покровского направления.

Источник: http://zi.dn.ua