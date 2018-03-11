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Архив - Донецкая область

Под обстрелом опять оказался Южнодонбасский водопровод

11.03.2018 21:00
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Под обстрелом опять оказался Южнодонбасский водопровод

Сегодня ночью насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода снова оказалась в зоне обстрелов. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса».

Известно, что в результате боевых действий поврежден трансформатор 35 кВ ввода №1.

В компании отметили, что в настоящее время электроснабжение насосной станции осуществляется от ввода №2 без резерва.

Напомним, в начале марта на ЮДВ произошла авария, резервное водохранилище не подавало воду городам Покровского направления.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, война, обстрел, Вода Донбасса, АТО
 
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