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«Раньше такого не было»: у жителей Донецка газ горит зеленым пламенем
Один из жителей оккупированного Донецка в социальных сетях опубликовал фото горящего природного газа, пламя которого имеет зеленый цвет.
Как отмечает сайт «Донецкие новости» , дончанин пишет: «Донецк. Калининский район. Че за зеленый газ? Раньше такого не когда не было».
В ответ на данный пост люди в комментариях высказали различные версии данного инцидента:
«Это просто газ низкого качества. Если газ красный, то сгорает не весь, обработки газа оседают в квартире»;
«Зеленый, значит экологически чистый! Может быть на конфорку что-то попало и выгорает»;
«Ярко зеленый цвет — это говорит о том, что газ очень низкого качества и имеет лишние примеси»;
«Тут не до шуток. Нужно газовиков спросить. А то потом …»;
«На фото пламя зеленое с одной стороны. Скорее всего, мыли плиту и попала внутрь горелки моющая жидкость. А может, мусор или насекомое. А если весь такой, то вроде бы примесь хлорметана так горит. Примесь попала, бывает такое»;
«Похоже на примесь борноэтиловый эфир».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, газ
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