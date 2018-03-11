Российские пограничники требуют заменять номера "ДНР/ЛНР" на машинах на украинские, - ГПСУ

11.03.2018 17:40

Российские пограничники требуют у жителей оккупированных территорий заменить номерные знаки так называемых "ДНР" и "ЛНР" на автомобилях на украинские. Об этом сообщает пресс-служба украинской Госпогранслужбы.

Как сообщается, сотрудники ГПСУ получили информацию о том, что главу "Горняцкой районной администрации" в оккупированной Макеевке Сергея Голощалова на пути из "ДНР" через КПВВ не пропустили сотрудники российской Госавтоиспекции. Представители ГАИ потребовали заменить номерные знаки "ДНР" на автомобиле на украинские, а в случае неповиновения пригрозили штрафом и эвакуацией автомобиля на штрафплощадку.

Сотрудники ГПСУ уточняют, что информация об отказе в пересечении российской границы при наличии документов фейковых республик поступала к ним неоднократно - российские пограничники требуют предъявить украинские или любые другие документы, кроме выданных "ЛНР" и "ДНР". Ранее же главари так называемых "республик" требовали от жителей оккупированных территорий заменить свои документы, утверждая, что с "республиканскими" паспортами попасть в Россию будет гораздо проще, а украинский нужен только если возникнет необходимость поехать в Украину.

Источник: https://112.ua