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Архив - Донецкая область

Россия готовится к новым боям на Донбассе: названы самые опасные участки

11.03.2018 14:30
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Россия готовится к новым боям на Донбассе: названы самые опасные участки

Незаконные вооруженные формирования Донбасса во время официально установленного перемирия скрытно сосредотачивают военную технику и вооружение.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает пресс-центр штаба АТО.

"В частности, наблюдателями СММ ОБСЕ в районе населенного пункта Бугаевка Луганской области было выявлено 15 единиц буксированной артиллерии разного калибра, а на юго-восток от населенного пункта Кузнецы Миссией было зафиксировано свежие следы тяжелых грузовиков на обеих полосах движения автодороги, ведущей к границе с Российской Федерацией. Следует отметить, что Международных пунктов пропуска на данном участке дороги нет", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что боевики продолжают укреплять свои оборонительные сооружения.

"Украинская сторона СЦКК расценивает указанное как полнейшую заинтересованность главарей оккупационной администрации Российской Федерации в дальнейшем обострении конфликта", - подчеркнули в ведомстве.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, война, АТО
 
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