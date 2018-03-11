«Укрзализныця» расширит ветку к Мариуполю

11.03.2018 11:00

На данный момент компания «Укрзализныця» инвестирует примерно 20,8 миллионов евро в активное расширение железнодорожной ветки в сторону Мариуполя. Такое сообщение сделал «Центр транспортных стратегий».



Были отмечено, что процесс участка дороги между Запорожьем, Камыш-Зарей и Волновахой будет закончен к 2020 году.



Руководство «Укрзализныци» в лице Евгений Кравцова заявило, что реализация проекта включает в себя два этапа, каждый из которых делится еще на три подэтапа. Модернизация участка дает «Укрзализныце» возможность увеличить прибыль.



«По результатам реализации программы мы достигнем уровня 50 пар поездов в сутки – это полностью обеспечит перспективные потребности предприятий региона. Ожидаемый экономический эффект от реализации проекта для «Укрзализныци» составит 108 млн гривен в год», – рассказал Кравцов.



Правда, электрифицировать этот участок пока не планируется.

Источник: http://zi.dn.ua