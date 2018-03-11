В Донецке на рынке Маяк продавцов «щимят» за продажу стартовых пакетов Vodafone

11.03.2018 14:50

Сегодня в оккупированном Донецке «щимят» местных продавцов, которые торгуют стартовыми пакетами украинского мобильного оператора Vodafone.

Местные жители в в соцсетях сообщают, что это происходит на ранее популярном радиорынке Маяк, расположенном по улице Артема.

По данным очевидцев на рынке присутствуют сотрудники «полиции», налоговой, а также местное телевидение.

Источник: https://donpress.com