В ОРДО анонсировали восстановление «Vodafone» в полном объеме

11.03.2018 15:35

В ОРДО рассказали о переговорах с представителями украинского мобильного оператора Vodafone по вовпосу восстановления связи на оккупированной территории.

Глава «министерства связи ДНР» Виктор Яценко сообщил: «Со своей стороны, мы готовы сделать все, чтобы оператор работал. И после определенных согласований, возможно, на следующей встрече в Минске, Никита Бородин поедет уже с конкретными предложениями, с нашим видением дорожной карты по восстановлению в полном объеме оператора Vodafone.

По словам Яценко, «министр» добавил, что уже получено «понимание со стороны Vodafone по поводу ряда вопросов»

Источник: https://donpress.com