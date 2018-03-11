«Зачистка» идейных идет по плану: Гиркин сообщил о гибели своего соратника

11.03.2018 17:03

Экс-командир боевиков «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин) сообщил гибели гражданина РФ Максима Ретинского, активно оказывающего помощь боевикам Донбасса.

Гиркин отметил: «Вчера скончался Максим Ретинский — человек, очень много сделавший для помощи бойцам Новороссии, наш соратник. Десятки людей, которые сейчас находятся в окопах, или прошли через них — одеты в униформу, обувь и снабжены снаряжением, которые пришли к ним благодаря этому человеку. Смерть (официально) произошла в результате несчастного случая, но вызывает серьезные подозрения».

Отмечается, что на странице в соцсети Максима Ретинского, скончавшего 10 марта, его родным городом указан Дмитров Московской области.

Источник: https://donpress.com