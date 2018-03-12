Лекарства на 220 тысяч грн задержали на КПВВ под Мариуполем

12.03.2018 11:45

Лекарства на 220 000 грн не пропустили в Донецк на КПВВ под Мариуполем, передает MRPL.CITY.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-офицер Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.

По ее словам, пограничниками закрыт нелегальный канал поставок препаратов в «ДНР» на КПВВ «Новотроицкое». Сотрудники ГПСУ совместно с представителями Государственной фискальной службы выявили вчера в автомобиле «Тойота», следовавшем из Мариуполя в Донецк, пять мешков лекарств. Двое мужчин в нем пытались провезти через КПВВ в ручной клади и под задним пассажирским сиденьем медикаменты 149 наименований на общую сумму около 220 000 грн.

Отмечается, что 7 наименований препаратов запрещены для перемещения из-за содержания наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров.

Остановленные объяснили, что данные препараты предназначались для поставки в одну из больниц Донецка, переоснащенную под «военный госпиталь».

В настоящее время поставщики медпрепаратов переданы представителям Национальной полиции для принятия правового решения.