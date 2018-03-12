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Лекарства на 220 тысяч грн задержали на КПВВ под Мариуполем
Лекарства на 220 000 грн не пропустили в Донецк на КПВВ под Мариуполем, передает MRPL.CITY.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-офицер Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.
По ее словам, пограничниками закрыт нелегальный канал поставок препаратов в «ДНР» на КПВВ «Новотроицкое». Сотрудники ГПСУ совместно с представителями Государственной фискальной службы выявили вчера в автомобиле «Тойота», следовавшем из Мариуполя в Донецк, пять мешков лекарств. Двое мужчин в нем пытались провезти через КПВВ в ручной клади и под задним пассажирским сиденьем медикаменты 149 наименований на общую сумму около 220 000 грн.
Отмечается, что 7 наименований препаратов запрещены для перемещения из-за содержания наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров.
Остановленные объяснили, что данные препараты предназначались для поставки в одну из больниц Донецка, переоснащенную под «военный госпиталь».
В настоящее время поставщики медпрепаратов переданы представителям Национальной полиции для принятия правового решения.
Теги: Донбасс, Мариуполь, лекарства, КПВВ
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