Ликвидации Л/ДНР не будет: раскрыт новый план Путина в отношении Украины

12.03.2018 20:00

Кремль не сможет уничтожить Украину военным способом, но при этом он не перестанет поддерживать боевиков Донбасса.

Об этом "Апострофу" рассказал российский журналист Семен Новопрудский.

"Полностью уничтожить Украину военным путем Путин в ближайшее время, скорее всего, не решится, но и ликвидировать ДНР и ЛНР тоже пока не будет", - говорит журналист.

По его словам, в РФ будут укрепляться авторитарные тенденции.

"В целом Россия пока продолжит дрейфовать в сторону персоналистской диктатуры Путина с более интенсивным вмешательством в частную жизнь граждан, цензурой в сфере культуры и массмедиа, а также имперскими замашками во внешней политике и попытками утвердить важность России в мире с помощью гибридных войн и политических провокаций", - подчеркнул Новопрудский.

Также он считает, что РФ, скорее всего, попытается дестабилизировать ситуацию в Украине и вмешаться в парламентские и президентские выборы нашей страны.

Источник: https://from-ua.com