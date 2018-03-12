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Рубан вел переговоры с украинскими военными, которые должны были стать исполнителями теракта - Мосийчук

12.03.2018 09:25
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Рубан вел переговоры с украинскими военными, которые должны были стать исполнителями теракта - Мосийчук

По словам народного депутата Игоря Мосийчука, Рубан не просто вез из "ДНР" арсенал с оружием для реализации теракта, но и вел переговоры с рядом украинских военных, которые должны были стать его исполнителями. Об этом украинский нардеп сообщил на своей странице в Facebook, ссылаясь на источники в СБУ.

Также Мосийчук заявил, что украинские спецслужбы расследуют как минимум две попытки вооруженной атаки на Верховную Раду. Их собирались совершить в то время, когда там ожидалось присутствие высших должностных лиц государства. 

"Задержаны ли сообщники Рубана? Убежден, вскоре СБУ сообщит больше фактажа в этом деле, но в то же время не исключаю, что часть военных, которых Рубан подговаривал к организации вооруженного нападения на украинский парламент, предупредила о его преступном намерении украинские спецслужбы, что дало возможность не только предотвратить теракт, но и подробно задокументировать преступные действия "переговорщика", – сообщил народный депутат.

Напомним, 8 марта на КПВВ Майорск задержали с арсеналом оружия руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Рубану инкриминируют подготовку теракта и покушения на первых лиц государства.

9 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Рубану в виде двух месяцев ареста.

 

Источник: https://nv.ua 



Теги: Донбасс, война, СБУ, АТО
 
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