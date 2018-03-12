Штаб АТО: Из-за обстрелов боевиков погиб один военный ВСУ, трое ранены

12.03.2018 10:32

За 11 марта российско-оккупационные войска осуществили 4 обстрела украинских позиций. Во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, передает 112-Украина.

На луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по украинским укреплениям в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка.

На донецком направлении боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли силы АТО в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

За минувшие сутки боевики совершили 5 обстрелов укреплений ВСУ в Донецкой и Луганской областях, ранив украинского военнослужащего.

Источник: https://from-ua.com