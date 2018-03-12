Последние новости раздела
- В Горловке ликвидирован боевик «Малой»20:20
- Ликвидации Л/ДНР не будет: раскрыт новый план Путина в отношении Украины20:00
- Взрыв в центре Донецка: появились подробности19:42
- Стало известно, когда Путин примет важное решение по Донбассу13:25
- В ОРДО объяснили причину сбоев в работе «Феникса»12:30
- Лекарства на 220 тысяч грн задержали на КПВВ под Мариуполем11:45
- Под Мариуполем подорвался военный грузовик. Есть погибший11:23
- Штаб АТО: Из-за обстрелов боевиков погиб один военный ВСУ, трое ранены10:32
- Ситуация на КПВВ: на всех блокпостах очереди09:53
- Рубан вел переговоры с украинскими военными, которые должны были стать исполнителями теракта - Мосийчук 09:25
В Горловке ликвидирован боевик «Малой»
12.03.2018 20:20
В зоне АТО сегодня в ходе боевых действий ликвидирован боевик из Горловки Пшеничный Алексей Германович по прозвищу «Мелкий».
Украинский блогер Necro Mancer на своей странице в соцсети сообщил, что ликвидированный боевик родился 01/09/97. В социальных сетях близкие и сослуживцы боевика сообщают, что он был ликвидирован сегодня в оккупированном поселке Зайцево, на окраине Горловки. Данные о «Малом» внесены в базу сайта «Миротворец».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, боевик, АТО
Читайте также:
- На Харьковщине задержали боевика "ДНР", который собирал сведения о добробатах
- Боевик рассказал, как произошел взрыв в самом центре Горловки
- В Горловке жители ранили российского оккупанта-грабителя в пикантное место
- "Военные сборы" под Торезом: боевики в пылу патриотизма угрожали киевской "хунте", грозили лопатами и оружием (ВИДЕО)
- В Горловке подорвался командир террористов "Архар"
- В Горловке для отпевания важного боевика перекрыли улицу
- В Горловке ликвидирован боевик «Малой»20:20
- Ликвидации Л/ДНР не будет: раскрыт новый план Путина в отношении Украины20:00
- Взрыв в центре Донецка: появились подробности19:42
- Боевики ОРЛО заявили о задержании «агента СБУ»16:50
- Стало известно, когда Путин примет важное решение по Донбассу13:25
- Настоящее издевательство: стало известно о новом жестком запрете в «ЛНР»13:03
- В ОРДО объяснили причину сбоев в работе «Феникса»12:30
- Лекарства на 220 тысяч грн задержали на КПВВ под Мариуполем11:45
- Под Мариуполем подорвался военный грузовик. Есть погибший11:23
- Штаб АТО: Из-за обстрелов боевиков погиб один военный ВСУ, трое ранены10:32
- В Горловке ликвидирован боевик «Малой»20:20
- Ликвидации Л/ДНР не будет: раскрыт новый план Путина в отношении Украины20:00
- Взрыв в центре Донецка: появились подробности19:42
- Готовьте паспорта: украинцам рассказали, как будет проходить регистрация SIM-карт19:25
- Наречений продав нирку заради дорогого весілля і помер після одруження19:05
- Крымские татары не будут голосовать на выборах президента РФ в аннексированном Крыму18:45
- ГПУ: Савченко уехала из Украины, несмотря на повестку на допрос в СБУ18:32
- Диетолог назвал семь продуктов, которые нельзя есть натощак18:19
- Предсказана смерть миллионов человек от неизвестной инфекции18:02
- Кровавое ДТП в Харькове: Зайцева озвучила свою версию случившегося17:45
- Медики подсказали, как весной избежать головных болей16:20
- Врач рассказал, какой вред мозгу наносят смартфоны09:07
- Названы неожиданные свойства воды с медом22:15
- Эти рекомендации помогут быстрее восстановиться после гриппа19:05
- Какие медицинские услуги станут бесплатными: Список15:07
- Как выйти из праздников: рецепт правильного опохмела12:38
- Назван вид алкоголя, помогающий похудеть09:45
- Привычки, которые заставляют вас стареть на глазах09:06
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки08:01
- Супрун требует быстрее выбирать семейного врача07:21
- 10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
- Устали воевать: главарь “ЛНР” сделал Украине неожиданное предложение
- Синоптики рассказали, что в Украину идет настоящая весна
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса
- Захарченко "все порешал" c Кремлем: в "ДНР" абонентов "Феникса" переводят на российскую нумерацию - что известно
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать
- Вольф Мессинг: Ваше желание исполнит свеча
- Эксперты озвучили прогноз курса доллара на конец 2018 года
- В «ДНР» собрались вернуть Vodafone
- Россия готовится к новым боям на Донбассе: названы самые опасные участки