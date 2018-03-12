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В ОРДО объяснили причину сбоев в работе «Феникса»
12.03.2018 12:30
Сбои в работе мобильного оператора боевиков «Феникс», возникшие сегодня утром, произошли в результате перезагрузки базовых станций в оккупированном Донецке.
В пресс-службе «госпредприятия» «Республиканский оператор связи» сообщили: «Сегодня с утра сбои в работе оператора „Феникс“ наблюдались в связи с локальной перезагрузкой базовых станций в центре Донецка. Это плановые работы. Поэтому краткосрочно наблюдались перебои с предоставлением услуг».
Известно, что сегодня утром на территории ОРДО возникла проблема с дозвоном и отправкой SMS-сообщений внутри сети «Феникс». О перебоях сообщают жители оккупированного Донецка и близлежащих городов.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, мобильная связь, ОРДЛО
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